В Рогачевском районе сгорел комбайн

18 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе горел комбайн в поле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании зерноуборочного комбайна в поле за деревней Малые Стрелки поступило спасателям вечером 17 августа.

Огонь повредил кабину, моторный отсек, задние колеса, бункер для зерна. По данным областного управления, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-