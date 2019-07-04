В Рогачевском районе сгорело 340 т сена

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе пожар уничтожил 340 т сена, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании на складе с сеном в деревне Лучин поступило 3 июля около 21.00. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, сеносклад горел открытым пламенем. Пожар локализован и ликвидирован. В результате огнем уничтожена кровля и 340 т сена. Пострадавших нет.

Причина происшествия устанавливается. Одна из основных версий - поджог.-0-