В Рогачевском районе в лобовом ДТП погибли 3 человека

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На автодороге Жлобин - Рогачев вблизи деревни Лучин произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Ниссан" на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ауди". В результате аварии три женщины, пассажирки автомобиля "Ниссан", скончались.
Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, куда для оказания практической помощи выбыли сотрудники областного управления Следственного комитета.-0-
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