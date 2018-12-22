В Рогачевском районе в лобовом ДТП погибли 3 человека

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На автодороге Жлобин - Рогачев вблизи деревни Лучин произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Ниссан" на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ауди". В результате аварии три женщины, пассажирки автомобиля "Ниссан", скончались.

Фото Следственного комитета

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, куда для оказания практической помощи выбыли сотрудники областного управления Следственного комитета.-0-