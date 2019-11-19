В Рогачевском районе задержали машину с украденными коровами

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе правоохранители задержали машину с украденными коровами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
По данным оперативников управления уголовного розыска УВД облисполкома и их коллег из Рогачевского РОВД, коровы были похищены с фермы в деревне Искань Быховского района Могилевской области.
Двое сельчан Рогачевского района и житель Жлобина вывели из коровника двух молодых животных и погрузили их в специально оборудованный для этих целей микроавтобус. Ночью в деревне Звонец их остановила рейдовая группа правоохранителей, задействованных на профилактике краж из агропредприятий.
Похищенные коровы возвращены хозяйству. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража, совершенная группой лиц) УК. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до четырех лет.-0-