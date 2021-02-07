7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России задержали четверых участников организации массовых беспорядков в Беларуси. Об этом рассказал начальник международно-правового отдела Следственного комитета Беларуси Михаил Вавуло в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"Четверо граждан нашей страны, которые в августе оказывали сопротивление сотрудникам милиции при задержании и участвовали в организации массовых беспорядков, недавно задержаны на территории России. Документы на экстрадицию направлены, но пока находятся в стадии рассмотрения", - отметил начальник отдела СК.

По словам Михаила Вавуло, большинство правонарушителей обычно бегут именно в Российскую Федерацию, поскольку границ как таковых с союзным государством нет.-0-