В России задержан белорус, разыскиваемый за автомошенничество

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на одной из подмосковных СТО полицейские задержали 29-летнего жителя Минского района Алексея Маталыгу, который с апреля 2018 года находился в межгосударственном розыске за совершение махинаций с чужими автомобилями, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции.

Известно, что в 2017 году обвиняемый продавал на запчасти чужой транспорт, который передавался ему для ремонта. "Мнимый автослесарь неоднократно смещал сроки возврата техники, а в итоге попросту исчезал и не выходил на связь. Потерпевшие лишались не только средств передвижения, но и предоплаты за предполагаемую починку", - сообщили в главном управлении уголовного розыска МВД.

В отношении Алексея Маталыги расследуется уголовное дело по нескольким преступным эпизодам, предусмотренным ст. 209 УК (мошенничество). Установлены свыше 20 потерпевших, автомобили которых фигурант успел сдать по бросовым ценам на разборку в Смолевичском районе.

Пострадавшие от противоправных действий Алексея Маталыги могут сообщить об этом по телефону 8-017-226-16-39.-0-