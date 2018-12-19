В России задержан белорус, разыскиваемый за автомошенничество

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на одной из подмосковных СТО полицейские задержали 29-летнего жителя Минского района Алексея Маталыгу, который с апреля 2018 года находился в межгосударственном розыске за совершение махинаций с чужими автомобилями, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.
Сейчас решается вопрос об экстрадиции.
Известно, что в 2017 году обвиняемый продавал на запчасти чужой транспорт, который передавался ему для ремонта. "Мнимый автослесарь неоднократно смещал сроки возврата техники, а в итоге попросту исчезал и не выходил на связь. Потерпевшие лишались не только средств передвижения, но и предоплаты за предполагаемую починку", - сообщили в главном управлении уголовного розыска МВД.
В отношении Алексея Маталыги расследуется уголовное дело по нескольким преступным эпизодам, предусмотренным ст. 209 УК (мошенничество). Установлены свыше 20 потерпевших, автомобили которых фигурант успел сдать по бросовым ценам на разборку в Смолевичском районе.
Пострадавшие от противоправных действий Алексея Маталыги могут сообщить об этом по телефону 8-017-226-16-39.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4272 BYN
|2.423 BYN
|2.43 BYN
|USD
|2.1304 BYN
|2.129 BYN
|2.134 BYN
|RUB
|3.1726 BYN
|3.16 BYN
|3.17 BYN