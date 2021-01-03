В Россонах 16 человек эвакуировали из ресторана из-за сообщения о минировании

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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В горпоселке Россоны Витебской области посетителям ресторана пришлось эвакуироваться из-за ложного сообщения о минировании, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.
"2 января в 23.40 поступило сообщение о минировании здания ресторана "Росинка" Россонского участка Ушачского филиала Витебского облпотребобщества - по ул. Хомченовского, 3. Сотрудниками милиции из здания эвакуированы 16 человек", - сказано в сообщении.
После проведенного обследования взрывоопасных предметов не обнаружено.-0-