В Россонах при пожаре в квартире спасли пенсионерку

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Россоны при пожаре в квартире спасли пенсионерку, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре по улице Невельской поступило в службу 11 декабря в 00.22. Сотрудники МЧС вынесли из помещения хозяйку 1958 года рождения. Женщина госпитализирована в учреждение здравоохранения.

В результате возгорания в жилой комнате 3х6 м повреждены диван, имущество, закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается.-0-