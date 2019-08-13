В Россонском районе 89-летняя пенсионерка более суток блуждала в лесу

13 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Россонском районе сегодня нашли 89-летнюю пенсионерку, более суток блуждавшую в лесу, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
Жительница деревни Головчицы утром 12 августа отправилась в лес за грибами. Когда вечером она не вернулась домой, родственники забили тревогу.
Во время поисков к сотрудникам милиции подключились республиканский отряд специального назначения МЧС и общественность. Около полудня женщину обнаружили в поле, примыкающем к лесу, живой, но изможденной. Пенсионерку передали бригаде скорой медицинской помощи.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2844 BYN
|2.284 BYN
|2.286 BYN
|USD
|2.0419 BYN
|2.039 BYN
|2.043 BYN
|RUB
|3.1129 BYN
|3.106 BYN
|3.113 BYN