В Россонском районе 89-летняя пенсионерка более суток блуждала в лесу

13 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Россонском районе сегодня нашли 89-летнюю пенсионерку, более суток блуждавшую в лесу, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Жительница деревни Головчицы утром 12 августа отправилась в лес за грибами. Когда вечером она не вернулась домой, родственники забили тревогу.

Во время поисков к сотрудникам милиции подключились республиканский отряд специального назначения МЧС и общественность. Около полудня женщину обнаружили в поле, примыкающем к лесу, живой, но изможденной. Пенсионерку передали бригаде скорой медицинской помощи.-0-