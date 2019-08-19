В Россонском районе медведь повадился ходить в огород за грушами

19 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Медведь стал наведываться в огород жительницы деревни Кульнево Россонского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Александр Колыско.

Первый визит состоялся в ночь с 17 на 18 августа. Поломанные ветви дерева и уменьшившийся урожай груш заставил женщину утром обратиться с заявлением о неизвестном воре в милицию. Личность злоумышленника была раскрыта в тот же день - около 17.00 медведь вновь пришел на подворье. Сельчанка, находившаяся в это время дома, спугнула зверя криками и сообщила о случившемся правоохранителям.

Подворье пенсионерки, расположенное на окраине деревни, представители правоохранительных органов обследовали, к делу подключились местные егеря. Главный фигурант происшествия пока не обнаружен.-0-