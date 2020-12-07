В Россонском районе мужчина незаконно добыл самку лося

7 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Житель Россонского района незаконно убил самку лося, возбуждено уголовное дело, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции - начальник отдела государственного контроля Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов.

В ноябре сотрудники Верхнедвинской межрайонной инспекции во время отработки имеющейся информации о незаконной охоте в Россонском районе задержали местного жителя. Мужчина добыл самку лося при помощи металлической петли. На момент задержания браконьер уже начал разделывать тушу животного. Причиненный окружающей среде вред составил 900 базовых величин (1БВ - Br27), так как животное было добыто в запрещенном для охоты месте. Сельчанин заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело.

"За 11 месяцев текущего года инспекции Витебской области выявили девять нарушений правил ведения охотничьего хозяйства и охоты с использованием запрещенных орудий охоты, в том числе по двум материалам возбуждены уголовные дела. Изъято 66 запрещенных орудий охоты", - отметил Вячеслав Солдатов.

Витебская областная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что нахождение в охотничьих угодьях или других местах обитания животных с запрещенными орудиями приравнивается к незаконной охоте. По закону за использование запрещенных орудий охоты предусмотрена административная ответственность: наложение штрафа от 20 до 50 базовых величин с конфискацией орудий охоты или без конфискации и с лишением специального права. В случае добычи дикого животного нарушитель обязан возместить вред, причиненный окружающей среде. Если ущерб составляет 100 БВ и более, наступает уголовная ответственность.-0-