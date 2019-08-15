В Россонском районе на пожаре сгорел хозяин дома

15 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Ночью в Россонском районе загорелся дом, в огне погиб его хозяин, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре жилого дома по ул. Линейной в деревне Лапещино поступило 15 августа в 01.22. Он был полностью охвачен огнем, частично обрушилась кровля.

Фото Витебского областного управления МЧС

В доме на момент возникновения пожара находился его 48-летний хозяин, который не смог самостоятельно выйти. Во время тушения пожара в комнате спасатели обнаружили труп мужчины. Огнем в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество.

Проводится проверка. Причина пожара устанавливается, рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-