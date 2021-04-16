В Россонском районе завершено расследование дела о разбое и умышленном поджоге

16 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Россонский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о разбое, сопряженном с умышленным уничтожением и повреждением имущества. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УСК по Витебской области.

По данным следствия, вечером 2 января этого года 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к 72-летней жительнице Россонского района и потребовал деньги. Когда пенсионерка отказалась открывать дверь, односельчанин выставил оконную раму в веранде ее дома и проник внутрь. Продолжая требовать деньги, он нанес потерпевшей несколько ударов. Опасаясь за свою жизнь, женщина отдала ему Br453. Злоумышленник ушел, однако через некоторое время вернулся и продолжил вымогать деньги. Он облил смесью автомобильного бензина и минерального масла одежду потерпевшей и мебель, после чего поджег их.

На крики о помощи прибежал односельчанин, который помог потушить пламя. После потерпевшая пришла к соседям и рассказала о произошедшем. Парень с места происшествия скрылся, однако был задержан правоохранителями в тот же день.

По результатам расследования жителю Россонского района предъявлено обвинение по ч.2 ст.207 (разбой, совершенный с проникновением в жилище) и ч.2 ст.218 (умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-

Фото УСК по Витебской области