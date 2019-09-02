2 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/ В Щучине двое мужчин откачивали воду из колодца и отравились канализационными газами, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Около 11 часов 2 сентября спасателям поступило сообщение о том, что в технологическом колодце на улице Академической находятся два человека. Один из них потерял сознание.

"По предварительной информации, мужчины откачивали воду из канализационного колодца. Почувствовав недомогание, они стали звать на помощь. Проходивший мимо разнорабочий услышал крики, приблизился к колодцу и увидел, что один из работников потерял сознание. Выбраться самостоятельно мужчины не могли. Очевидец вызвал помощь", - сообщили в областном управлении МЧС.

Мужчины находились на глубине около 4 м. Спасатели при помощи веревок извлекли их наружу и передали бригаде медиков. После осмотра пострадавшие были госпитализированы в районную больницу с предварительным диагнозом "отравление смесью канализационных газов".-0-