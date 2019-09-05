В Щучине из-за отравления рабочих на главного инженера предприятия завели уголовное дело

5 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучине в отношении главного инженера одного из предприятий возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в управлении Следственного комитета по Гродненской области.

Днем 2 сентября в больницу с признаками отравления канализационными газами доставили двух работников предприятия мелиоративных систем из Щучина. Тем же вечером 62-летний мужчина скончался, так и не приходя в сознание.

Следователи с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз, Министерства по чрезвычайным ситуациям осмотрели место происшествия. Были опрошены и очевидцы произошедшего. Установлено, что главный инженер предприятия поручил мужчинам провести работы в канализационном колодце, расположенном на территории бывшего аэродрома, при этом перед началом выполнения работ каких-либо измерений приборами на наличие отравляющих веществ в колодце не производилось, наряд-допуск не выписывался.

Мужчины, спустившись в колодец, почувствовали недомогание, один из них потерял сознание. Из колодца работников извлекли спасатели.

В отношении главного инженера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 428 УК (служебная халатность). Выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжается. Изучается изъятая документация по организации охраны труда и технике безопасности. Назначено производство различных экспертных исследований.-0-