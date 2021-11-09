9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Щучине парень похитил 24 мобильных телефона и подарил их знакомым. Возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гродненской области Инну Позняк.

По данным следствия, ночью 7 ноября из помещения одного из частных предприятий Щучина, занимающегося продажей мобильной техники и аксессуаров к ней, было похищено 24 мобильных телефона на общую сумму свыше Br27 тыс.

Установлено, что к этому причастен 25-летний уроженец Щучинского района. Молодой человек подрабатывал грузчиком у владельца магазина. Парень был осведомлен о планируемом переезде фирмы, а также о месте, где хранилась коробка с мобильными телефонами.

Вечером 6 ноября он в компании своих знакомых распивал спиртное, после чего ночью проник в помещение фирмы, откуда сначала похитил семь телефонов, которые подарил своим друзьям. Затем снова направился в офис предприятия, откуда похитил еще 17 телефонов, которые также в последующем раздал знакомым.

Следователем совместно со специалистом УГКСЭ по Гродненской области осмотрено место происшествия. Допрошены подозреваемый и свидетели, проведены обыски и выемки, в ходе которых изъято 13 мобильных телефонов. В мусорных баках, расположенных за домом, где подозреваемый со своими друзьями совместно распивали спиртное, обнаружено 17 пустых коробок от похищенных телефонов.

В отношении 25-летнего парня возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) Уголовного кодекса. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение умышленных преступлений.

Сотрудники милиции задержали подозреваемого. Следователем с его участием проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он рассказал наглядно об обстоятельствах совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.-0-