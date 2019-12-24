24 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучине подростки обокрали магазин, не оборудованный системами видеонаблюдения, однако это не помогло им остаться безнаказанными, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Сообщение о краже из магазина спортивных товаров в Щучине поступило 21 декабря. Злоумышленники вырезали нижнюю часть пластиковых дверей и проникли внутрь. Их добычей стали около Br930 и часть товара.
Место происшествия осмотрели эксперты. Визитеры оставили несколько отпечатков пальцев, что в дальнейшем помогло в установлении подозреваемых. Благодаря оперативно-разыскным мероприятиям удалось установить и маршрут злоумышленников. "В совершении преступления подозреваются молодые люди 2002 и 2003 годов рождения. Тот, что старше, ранее уже имел проблемы с законом", - рассказали в милиции.
Молодые люди пояснили, что специально выбрали в качестве объекта магазин без видеонаблюдения.
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