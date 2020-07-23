В Щучине при пожаре очевидцы спасли двух девочек

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучине трое мужчин спасли при пожаре детей. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня около 10.30 в службу 101 Щучинского района поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке по улице Заводской в райцентре. На дым из окна квартиры на первом этаже обратил внимание Виталий Ванелик, командир отделения ПАСП №16 Щучинского райотдела МЧС.

Спасатель живет в соседнем подъезде. Часом ранее он вернулся с дежурства. Он позвонил коллегам и бросился к окну горящей квартиры. На подоконнике сидела шестилетняя девочка. Мужчина помог ей спуститься. Девочка рассказала, что в квартире осталась ее трехлетняя сестра.

На помощь поспешил и оказавшийся рядом работник Щучинской МПМК-167 Олег Снигир. Мужчины вдвоем вошли в задымленную квартиру. Ползком, подсвечивая себе путь телефонами, они искали ребенка. Закутавшуюся в одеяло девочку нашли в дальней комнате. Мужчины вынесли ее во двор, передали соседкам и вновь вернулись в дом. Вместе с еще одним помощником - Виктором Козловым - они ведрами с водой потушили пламя. Прибывшие сотрудники МЧС огнетушителями ликвидировали возгорание.

Узнав о пожаре, домой прибежала встревоженная мама. Выяснилось, что в семье воспитываются пятеро детей. Утром женщина отправилась на работу, отец должен был вскоре прийти с ночной смены. В квартире оставались двое старших братьев и девочки. 13-летний мальчишка ушел, когда сестры спали, а 15-летний уехал в составе студенческого отряда на сельхозработы.

Прибывшие по вызову медики осмотрели девочек, к счастью, госпитализация им не потребовалась.

Огнем уничтожена тумбочка, поврежден диван, закопчены стены и потолок в комнате. Причина пожара устанавливается. Среди наиболее вероятных версий - детская шалость со спичками.-0-