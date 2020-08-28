28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Щучине при ремонте технологического колодца погиб рабочий, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, вечером 25 августа 51-летний мужчина выполнял профилактические ремонтные работы в одном из технологических колодцев. Рабочий устанавливал гидрозатвор (устройство для перекрытия слива воды). Во время проведения работ устройство сорвалось и придавило ему ногу, после чего в колодец стала поступать вода.

Мужчина пытался выбраться самостоятельно, также ему пытались помочь коллеги, находившиеся в тот момент на улице, однако безрезультатно. Тело рабочего извлекли из колодца сотрудники МЧС.

Следователи совместно со специалистами ГКСЭ, инспектором по охране труда осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация.-0-