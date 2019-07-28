В Щучине рыбак выловил предмет, похожий на советский переносной зенитный ракетный комплекс

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня около 8.00 в городском водоеме Щучина рыбак выловил плывший по воде предмет, внешне похожий на советский переносной зенитный ракетный комплекс "Игла-1" (ПЗРК). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
Прибывшие следователи изъяли предмет, осмотрели место происшествия, опросили очевидца. Они провели ряд проверочных и процессуальных действий, в том числе с участием специалистов. "Предварительно установлено, что предмет является одноразовым пусковым устройством от отстреленной ракеты ПЗРК. Оно не представляет угрозы для жизни и безопасности людей", - проинформировала Юлия Гончарова.
Для получения окончательных выводов готовится проведение соответствующих экспертиз. Щучинским РОСК проводится проверка.-0-
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