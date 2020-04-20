В Щучине за один телефонный звонок мошенник выманил свыше Br24 тыс.

20 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше Br24 тыс. выманил мошенник за один телефонный звонок в салон связи Щучина. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Звонок в магазин поступил 16 апреля. Неизвестный представился сотрудником IT-отдела компании. Он пояснил, что проводит проверку платежной системы. "Мужчина попросил сотрудницу перевести определенную сумму денег на различные электронные кошельки. В итоге переведено свыше Br24 тыс.", - рассказали в милиции. Правоохранители устанавливают личность звонившего. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что в салоны сотовой связи и ранее поступали подобные звонки, но сотрудники проявляли бдительность. В милиции советуют в таких случаях постараться узнать больше информации у человека, например, из какого он отдела, где находится офис, кто руководитель и т.д. Лучше всего позвонить руководителю и рассказать о том, что происходит.-0-