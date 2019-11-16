В Щучинском районе бесправник пил пиво за рулем и не удержал машину на дороге

16 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе задержали пьяного бесправника. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

После ссоры с женой мужчина решил проехать на машине по дороге Гродно-Радунь. По пути он заехал в магазин и купил пиво. Распивать спиртное начал прямо за рулем "Форда", который взял за несколько дней до этого у знакомого.

"Мужчина опьянел. На участке между поселком Острино и агрогородком Новый Двор машина съехала в кювет", - рассказали в ГАИ. О странном автомобиле сообщили правоохранителям.

Сотрудники ГАИ отправились на место. Водитель сумел выехать из кювета самостоятельно, но вскоре был задержан. Содержание алкоголя в организме превысило 1,8 промилле. Ранее мужчина был лишен прав.-0-