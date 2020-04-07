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07 апреля 2020, 21:15

В Щучинском районе более 20 домов сгорело из-за пала сухой травы

Фото из архива
Фото из архива

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 домов сгорело из-за пала сухой растительности в деревне Нарчи (Щучинский район). Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

"Около 14.00 7 апреля в МЧС поступило сообщение от жительницы деревни Нарчи о возгорании сухой растительности. Установлено, что в результате пожара сгорело более 20 домов, в двух из которых постоянно проживали граждане. Жители деревни не пострадали", - говорится в сообщении.

Согласно полученным данным, около 11.00 70-летний местный житель во дворе своего дома жег сухую траву. Со слов мужчины, процесс он контролировал, в дом отправился, когда все потухло. Но через некоторое время к нему пришел односельчанин и сообщил о пожаре во дворе.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия. Задействована передвижная криминалистическая лаборатория. Допрашиваются свидетели, устанавливается сумма причиненного пожаром ущерба.

Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства выясняются.-0-

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