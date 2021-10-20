В Щучинском районе горела зерносушилка

Фото Гродненского областного УМЧС
20 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Зерносушилка загорелась в Щучинском районе, удалось спасти около 1 тыс. т зерна, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Сегодня ранним утром работник зерноочистительно-сушильного комплекса в деревне Зброжки сообщил в службу 101 о пожаре.
"Спасатели потушили открытое горение бункера зерносушилки высотой 25 м. В нем до пожара сушили семена подсолнуха", - рассказали в МЧС.
Огонь деформировал металлическую конструкцию бункера, уничтожено 35 т семян подсолнуха. Работники МЧС спасли 970 т ячменя и 120 т семян подсолнуха.
Предположительная причина пожара - нарушение технологического регламента сушки.-0-