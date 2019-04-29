В Щучинском районе искали пропавших девятикласников: за это время они совершили две кражи

29 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе искали пропавших девятикласников: за это время они успели совершить несколько краж, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Подростки перестали выходить на связь 26 апреля после занятий в школе. Девятиклассники хорошо общаются между собой, хотя живут в разных населенных пунктах Щучинского района: поселке Острино и агрогородке Новый Двор.

"Обеспокоенные родители обратились в милицию. Незамедлительно начались поисковые мероприятия. Отрабатывались все возможные маршруты передвижения и места появления пропавших. Удалось найти их 27 апреля", - сообщили в пресс-службе УВД.

Подростки примерным поведением не отличались. Вначале они забрались в магазин в одной из деревень, откуда вынесли товар на Br400. Еще в одной деревне школьники увели с частных подворий велосипеды, на которых отправились к отцу одного из подростков. По дороге их и обнаружили сотрудники милиции.

Действиям несовершеннолетних будет дана правовая оценка.-0-