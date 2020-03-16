В Щучинском районе изъяли более 3 т браги и самогона

16 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе правоохранители изъяли свыше 3 т браги и самогона. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Оборудование для производства самогона, сырье и конечный продукт сотрудники Щучинского РОВД обнаружили в одном из лесов. Во время производства был задержан житель Гродненского района.

Много произвести он не успел. Изъято 20 л самогона, около 3,2 тыс. л браги. Жидкость направили на экспертизу, впоследствии она будет уничтожена. При помощи спецтехники завод демонтирован. Самогонщику грозит штраф.-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома