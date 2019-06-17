В Щучинском районе легковушка сбила велосипедиста

17 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила велосипед в Щучинском районе: пострадал ребенок. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла вечером 14 июня у агрогородка Топилишки. 61-летний мужчина ехал на велосипеде по обочине трассы, в качестве пассажирки на багажнике велосипеда ехала его 9-летняя внучка. В этот момент с проселочной дороги на главную выезжала женщина на "Рено", которая сбила велосипедиста. В результате аварии пострадал ребенок. Девочку с травмами госпитализировали.-0-
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