В Щучинском районе легковушка врезалась в дерево, погибла беременная женщина

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе произошло ДТП, в результате которого погибла беременная женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 9.00 на 3-м км автодороги Желудок - Кукини.

Автомобиль Audi съехал на правую по ходу движения обочину и врезался в придорожное дерево. Удар пришелся на водительскую сторону. За рулем находилась 39-летняя беременная женщина, она скончалась на месте происшествия.

На месте работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.-0-