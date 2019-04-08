В Щучинском районе мотоциклист-бесправник попал в больницу в результате ДТП

8 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе бесправник попал в аварию на купленном несколько дней назад мотоцикле. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 6 апреля. Мотоциклист упал на гравийной дороге возле агрогородка Новый Двор.

"Как оказалось, сельчанин купил "Минск" за несколько дней до происшествия. Причем ездить на нем мужчина права не имел. Еще в 2013 году он был лишен водительского удостоверения", - отметили в ГАИ региона.

Водитель был в шлеме, однако очень сильно ударился головой. Сначала его доставили в реанимацию районной больницы, затем перевели в Гродно.-0-