В Щучинском районе мотоциклист-бесправник попал в больницу в результате ДТП

8 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе бесправник попал в аварию на купленном несколько дней назад мотоцикле. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла днем 6 апреля. Мотоциклист упал на гравийной дороге возле агрогородка Новый Двор.
"Как оказалось, сельчанин купил "Минск" за несколько дней до происшествия. Причем ездить на нем мужчина права не имел. Еще в 2013 году он был лишен водительского удостоверения", - отметили в ГАИ региона.
Водитель был в шлеме, однако очень сильно ударился головой. Сначала его доставили в реанимацию районной больницы, затем перевели в Гродно.-0-
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