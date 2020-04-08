В Щучинском районе мотоциклист сбил подростка

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе в ДТП погиб несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Авария произошла 7 апреля около 20.10 в агрогородке Василишки Щучинского района. Предварительно установлено, что 26-летний водитель, управляя мотоциклом Suzuki, на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Победы наехал на 14-летнего подростка. От полученных телесных повреждений парень скончался на месте.

По информации Госавтоинспекции, подросток внезапно выбежал на дорогу перед движущимся мотоциклом. По предварительной версии, ребята шли на спортивную площадку играть в футбол. Когда мяч оказался на дороге, один из подростков побежал за ним. Водитель мотоцикла не смог избежать ДТП.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначены необходимые исследования, допрошены свидетели. В отношении водителя мотоцикла возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК. Подозреваемый задержан. С его участием планируется производство следственных действий. Все обстоятельства выясняются.-0-

Фото Следственного комитета