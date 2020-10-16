В Щучинском районе нашли пропавшего три дня назад 90-летнего мужчину

16 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе нашли живым 90-летнего мужчину, который потерялся три дня назад. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Председатель Первомайского сельисполкома сообщил о пропаже пенсионера 13 октября. Он рассказал, что 90-летний житель деревни Глушни день назад ушел из дому и не вернулся.

"В день поступления сообщения правоохранители прочесали близлежащую территорию. Ориентировку на пропавшего отправили в соседние районы. Также его фото развесили в ближайших деревнях", - рассказали в милиции. Впрочем, все это положительного результата не принесло.

15 октября было принято решение прочесать большое кукурузное поле, находящееся на территории Первомайского сельсовета. Для этого привлекли личный состав Щучинского РОВД.

Догадка оказалась верной. Мужчину нашли живым. Правоохранители напоили его чаем и передали медикам. Несмотря на то, что все три дня стояла холодная и сырая погода, жизни мужчины ничего не угрожает. Вскоре его планируют выписать из больницы домой.-0-