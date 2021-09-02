В Щучинском районе под колесами комбайна погибла пенсионерка

2 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе комбайн в кукурузном поле сбил женщину. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел днем 1 сентября. 43-летний мужчина за рулем комбайна убирал кукурузу. Во время работы под колесами комбайна оказалась 90-летняя пенсионерка. От травм женщина погибла на месте.

Следователь с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области и сотрудников ГАИ осмотрел место происшествия, зафиксирована следовая картина, назначены экспертные исследования, допрошены подозреваемый и свидетели. С участием водителя проведен следственный эксперимент.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).-0-