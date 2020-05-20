В Щучинском районе при расследовании преступления раскрыли еще одно убийство

20 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучине раскрыли убийство, совершенное летом 2019 года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

О преступлении стало известно во время выяснения обстоятельств еще одного убийства. 17 мая 2020 года в милицию поступило сообщение, что во время распития спиртных напитков в доме жительницы Щучинского района был убит 61-летний мужчина. На место выехала следственно-оперативная группа. Информация о криминальном характере смерти подтвердилась. Удар ножом во время конфликта погибшему нанес 40-летний мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело.

В качестве свидетеля допросили и хозяйку, в доме которой произошло убийство. "Перед началом допроса следователь Щучинского районного отдела Следственного комитета расположил ее к себе и в ходе беседы выяснил, что ей известно о совершенных на территории района преступлениях. Женщина сообщила об убийстве мужчины, которое также произошло в ее доме летом 2019 года. Она рассказала, что к преступлению причастны погибший 61-летний мужчина, а также их общий 63-летний знакомый", - сообщила Инна Позняк.

Следователь стал проверять информацию. В частности, начальник мужчины, об убийстве которого сообщила хозяйка дома, рассказал, что в последний раз тот выходил на работу летом прошлого года. Руководитель отыскать работника так и не сумел. Следователь нашел и бывшую супругу мужчины. Она рассказала, что ничего не знает о его местоположении и с августа 2019 года не получала выплат по алиментам.

Далее удалось установить очевидцев произошедшего и личность 63-летнего мужчины, который мог быть причастен к преступлению. Тот рассказал об убийстве 45-летнего знакомого и пояснил, что может показать место, где захоронено тело. В лесу вблизи трассы М6 следователи действительно обнаружили труп.

"УСК по Гродненской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. По подозрению в совершении указанного преступления задержан 63-летний местный житель", - сообщила Инна Позняк.

Предварительное следствие по делу осуществляет следственное управление УСК по Гродненской области. Окончательная правовая оценка действиям подозреваемого будет дана после проведения всех необходимых следственных и процессуальных действий, а также экспертных исследований.-0-