В Щучинском районе спасли запутавшегося в веревке аиста

24 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Щучинские спасатели помогли освободиться запутавшемуся в веревке молодому аисту. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Около 9 часов утра 23 июля в центр оперативного управления Щучинского районного отдела МЧС поступил необычный звонок. Жительница деревни Стодоляны Остринского сельсовета сообщила, что помощь требуется молодому аисту. Несмотря на то, что спасение птиц и животных не входит в обязанности работников МЧС, просьбу без внимания не оставили. Через несколько минут работники пожарного аварийно-спасательного поста №16 уже были на месте.

Семья аистов устроила гнездо на фонарном столбе. Молодой аистенок запутался в синтетической веревке, которую один из родителей использовал для строительства. "Птица не могла ни вернуться в гнездо, ни отцепиться, и в подвешенном состоянии теряла силы. Спасатели установили трехколенную лестницу, поднялись наверх и освободили аистенка", - сообщили в областном управлении МЧС.

Поврежденную лапу продезинфицировали и забинтовали. Сейчас птица находится на реабилитации у ветеринара.-0-