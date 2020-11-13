В Щучинском районе велосипедист попал под колеса грузовика

13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Выясняются обстоятельства смертельного наезда на велосипедиста в Щучинском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария в деревне Старые Василишки произошла сегодня около 15.30. Под колесами грузового МАЗа оказался велосипедист.
"По предварительной информации, грузовик под управлением мужчины 1976 года рождения двигался по деревенской улице в направлении Гродно. Впереди водитель заметил велосипедиста и стал его объезжать. Заканчивая маневр, водитель посмотрел в боковое зеркало заднего вида и увидел упавшего велосипедиста, после чего экстренно остановился", - сообщили в ГАИ. Возможно, велосипедист попал под переднее колесо прицепа.
В результате аварии житель деревни Стодоляны 1986 года рождения погиб. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-