В Сенненском районе бешеный волк покусал женщину

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сенненском районе Витебской области бешеный волк покусал женщину. Такая информация размещена на сайте газеты "Голас Сенненшчыны", сообщает БЕЛТА.

"Зинаида Козловская вышла вечером на улицу, чтобы встретиться со знакомыми, которые ехали в Витебск. Под ногами крутился щенок. И вдруг острая боль пронзила ногу. Женщина закричала, инстинктивно отмахнулась пакетом", - пишет газета. По словам пострадавшей, в последний момент женщина увидела хвост, как ей показалось, собаки.

В доме рану обработали, перебинтовали. После чего муж (в прошлом охотник) сел в легковой автомобиль и поехал по деревенской улице. Буквально в 150-и метрах от дома на проезжей части сидел волк. Он не реагировал на свет фар, звуковой сигнал. "Его оскаленная пасть была угрожающе открыта, на морде видны раны и царапины. Я нажал на газ и через мгновение почувствовал, как зверь оказался под кузовом автомобиля. Когда остановился и вышел из машины, волка уже не было", - рассказал изданию Петр Козловский.

Мужчина, вернувшись домой, позвонил в милицию и сообщил о случившемся. Во дворе была привязана лайка. Услышав шум, Петр Козловский вышел из дома и увидел, что собака схватилась с тем же волком. Через небольшое время пес отступил в будку. Чтобы отпугнуть дикое животное, мужчина использовал петарды. Волк убежал.

Вскоре приехали медики, наряд милиции и егеря Богушевского лесхоза. Волка застрелили. Анализы показали, что он был болен бешенством.

Пострадавшей женщине пришлось обратиться в больницу и пройти курс лечения.-0-