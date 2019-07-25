В Сенненском районе горел зерносушильный комплекс

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел на зерносушильном комплексе ОАО "Беленево" в деревне Рулевщина Сенненского района, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании поступило спасателям сегодня в 00.05.
В результате пожара повреждено 100 кг зерна. Работники МЧС и предприятия спасли 80 т зерна.
Причина пожара устанавливается.-0-
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