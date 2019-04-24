В Сенненском районе из-за животного на дороге столкнулись фура и микроавтобус

24 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Сенненском районе из-за внезапно выбежавшего на дорогу животного столкнулись фура и микроавтобус, один из водителей получил травмы, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 23 апреля около 22.00 на автодороге Богушевск-Сенно-Лепель-Мядель. Водитель фуры во избежание наезда на выбежавшее дикое животное применил экстренное торможение, из-за чего не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом, пострадал его водитель.

В результате ДТП у машин искорежены передние части.-0-

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома