В Сенненском районе из-за животного на дороге столкнулись фура и микроавтобус

24 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Сенненском районе из-за внезапно выбежавшего на дорогу животного столкнулись фура и микроавтобус, один из водителей получил травмы, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла 23 апреля около 22.00 на автодороге Богушевск-Сенно-Лепель-Мядель. Водитель фуры во избежание наезда на выбежавшее дикое животное применил экстренное торможение, из-за чего не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом, пострадал его водитель.
В результате ДТП у машин искорежены передние части.-0-
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома
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