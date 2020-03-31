В Сенненском районе на пожаре погибла женщина

31 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Сенненском районе пенсионер пытался потушить вспыхнувший пожар в доме и получил ожоги, его супруга погибла, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Овсище поступило 30 марта в 10.08. Дом горел открытым пламенем, частично обрушилась кровля и потолочное перекрытие. На момент возникновения пожара в доме находились супруги-пенсионеры.

Хозяин покинул дом самостоятельно до прибытия подразделений МЧС. Мужчина пытался потушить огонь и получил ожоги рук и спины различной степени тяжести. Его госпитализировали. Во время тушения спасатели под обрушившимися конструкциями нашли труп супруги. Огнем в доме уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие, стены и имущество.

Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-

Фото Витебского областного управления МЧС