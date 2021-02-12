В Сенненском районе погиб вальщик леса

12 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Следователи Сенненского районного отдела Следственного комитета проводят проверку по факту гибели вальщика леса, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, днем 11 февраля при проведении работ по валке леса вблизи д.Пушкари Сенненского района одно из подпиленных деревьев упало на 59-летнего мужчину. Работник погиб на месте происшествия.

Предварительной причиной несчастного случая называют нарушение требований безопасности погибшим.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Изымается необходимая документация и опрашиваются очевидцы.-0-