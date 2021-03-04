В Сенненском районе при пожаре спасли пенсионера

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Сенненском районе работники МЧС спасли пенсионера. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

3 марта в 15.26 спасателям поступило сообщение о пожаре дома по улице Заречной в агрогородке Пламя Сенненского района. По прибытии к месту сообщения работников МЧС, из окна жилого дома шел дым.

Работники МЧС пытались проникнуть внутрь через дверь, однако она была закрыта изнутри. В итоге спасатели проникли в дом через окно. "Внутри был густой дым, в жилой комнате горела кровать, именно на ней и был обнаружен спящий человек. В ту же секунду спасатели подхватили мужчину, как выяснилось позже - это был собственник жилища, пенсионер 1958 года рождения, и вынесли его на улицу. К этому времени к месту пожара уже приехала скорая помощь, бригадой медиков мужчина был осмотрен и госпитализирован в больницу с ожогами различной степени тяжести", - рассказали в пресс-службе.

Пожар ликвидировали работники МЧС, огнем в доме повреждены имущество и постельные принадлежности. По данному факту проводиться проверка.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото МЧС