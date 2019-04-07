В Сенненском районе при пожаре в частном доме спасены трое детей и двое взрослых

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое детей и двое взрослых спасены на пожаре в Сенненском районе Витебской области, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Ског Сенненского района поступило 6 апреля в 18:10. "В результате пожара в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены, имущество. Работником МЧС спасены 5 человек, трое из которых - дети", - сообщили в министерстве.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожность при курении хозяина.

Всего за прошедшие сутки в Витебской области произошло 8 пожаров, на которых уничтожено 9 и повреждено 8 строений.-0-