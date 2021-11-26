В Сенненском районе при пожаре жилого дома погиб мужчина

Фото Витебского областного УМЧС
26 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Сенненском районе при пожаре жилого дома погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в деревне Бельки поступило 25 ноября в 21.15. Дом горел открытым пламенем, обрушилась кровля и потолочное перекрытие. "Во время тушения пожара в комнате на кровати под слоем обрушившихся конструкций обнаружен погибший хозяин дома 1958 года рождения. Пожар ликвидирован спасателями", - рассказали в управлении.
Рассматриваемая версия возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-