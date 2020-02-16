В Сенненском районе рыбак провалился под лед

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сенненском районе на озере Новосельское возле деревни Новое Село мужчина провалился под лед, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о тонущем поступило спасателям 15 февраля в 14.14. Оказалось, что мужчина 1953 года рождения занимался любительским ловом рыбы. Он шел по льду и провалился на расстоянии около 20 м от берега. В это время его товарищ находился на берегу. Увидев тонущего, он позвонил на линию 102 и бросился к полынье: помогал ему оставаться на плаву до приезда спасателей.

Работники МЧС вытащили мужчину с использованием спасательного конца Александрова. Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи и с предварительным диагнозом "общее переохлаждение" госпитализировали в больницу.

Спасатели напоминают, что выход на тонкий лед смертельно опасен.-0-