В Сенненском районе сын до смерти избил мать - расследование завершено

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела об убийстве сыном матери в Сенненском районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

"Как сообщалось ранее, 30-летний мужчина 8 октября 2020 года освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за кражу. Вечером 9 октября по месту жительства в Сенненском районе он распивал спиртное со своей матерью. Между ними возник конфликт, в ходе которого сын причинил 59-летней матери множественные телесные повреждения руками, ногами и подручными предметами, от которых она скончалась на месте. Мужчина сам позвонил в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем. До приезда следственно-оперативной группы он переоделся", - рассказали в СК.

Результаты лабораторного исследования показали, что в его крови содержание этилового спирта составило 1,16 промилле.

В ходе осмотра места происшествия изъята одежда обвиняемого, в которой он находился в момент совершения преступления. Согласно заключению судебной биолого-генетической экспертизы, на ней обнаружены следы крови убитой женщины. Вышеуказанными экспертизами установлено, что на орудиях преступления - табурете и деревянной рейке, также обнаружена кровь погибшей. Проведена проверка показаний на месте, в ходе которой обвиняемый указал механизм нанесения ударов. Дактилоскопической экспертизой установлено, что след ладони, обнаруженный на табурете, оставлен обвиняемым. Собран характеризующий материал.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, во время совершения преступления обвиняемый мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд. Установлено, что мужчина ранее пять раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.-0-

Фото УСК по Витебской области