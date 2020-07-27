В Сенненском районе задержали поджигательницу

27 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Сенненские правоохранители задержали поджигательницу, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Поздно ночью 25 июля в деревне Самсоны произошел пожар. Полностью сгорели две хозяйственные постройки, также едва не пострадал жилой дом. Правоохранителям удалось установить причину происшествия. Как оказалось, за этим стоит 66-летняя пенсионерка. Женщина уже попадала в поле зрения милиции из-за проблем с алкоголем. Злоумышленница призналась сотрудникам милиции, что пришла ночью к чужому дому и прилегающим к нему постройкам, разложила несколько газет и подожгла их. Мотивы своего поведения пояснить она не смогла. На счастье хозяев, которых в ту ночь не было дома, само жилое помещение огонь повредил незначительно.

Оперативники Сенненского РОВД выяснили, что на счету женщины еще один подобный эпизод, который произошел в конце мая нынешнего года. Тогда в результате возгорания был практически уничтожен дачный дом. Возбуждено уголовное дело.-0-