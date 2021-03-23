В Сенненском районе задержан подозреваемый в разбойном нападении

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 23 марта 2021
Минск Малооблачно -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:44 Школьная лига открытой олимпиады по мировой экономике стартует в БГУ Общество
21:34 В Беларуси планируют изучить особенности сочетанного течения туберкулеза и COVID-19 Общество
21:13 Совмещение выпускных экзаменов и ЦТ, Болонский процесс - Карпенко ответил на вопросы студентов Общество
21:00 Акция ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом пройдет 24 марта в БГУ Общество
20:39 Новая университетская клиника и симуляционный центр - как будет развиваться ВГМУ Регионы
20:30 Страны СНГ будут обмениваться информацией о поддержке туризма в условиях COVID-19 Общество
20:18 В Сенненском районе задержан подозреваемый в разбойном нападении Происшествия
20:15 Российские арбитры рассудят матч футболистов Беларуси и Гондураса Спорт
20:08 Эффективность лечения лекарственно устойчивого туберкулеза новейшими препаратами составила 78% Общество
20:01 Рунец рассказала о внедрении системы малых грантов в Беларуси Общество
19:51 Весенние дни открытых дверей стартуют 27 марта в БГУ Общество
19:35 "Белтелеком" предупреждает о работах на сети эфирного ТВ и радио 24, 26, 31 марта, 1 и 2 апреля Общество
19:18 Говорцова не вышла в основную сетку теннисного турнира в Майами Спорт
18:57 РЕПОРТАЖ: "Шкурный вопрос" - как работает предприятие в Гатово, которое Лукашенко запретил приватизировать Регионы
18:53 Молодечно впервые примет финал женской Европейской баскетбольной лиги Спорт
18:29 Премьера оперы "Дикая охота короля Стаха" состоится в Большом театре Беларуси 11-12 июля Культура
18:19 Жителя Витебска задержали за расклеивание протестных стикеров Происшествия
18:13 В Витебской области впервые продаются по конкурсу акции сельхозпредприятия по указу №399 Регионы
18:12 Форумы и выставки, специальные издания и электронные ресурсы - НАН отметит 100-летие Инбелкульта Общество
18:11 Директор комплекса "Хатынь": к истории нельзя относиться поверхностно Регионы
18:09 Национальный центр маркетинга проведет видеоконференцию по наращиванию экспорта в Республику Корея Экономика
18:07 Риновирус может защитить от COVID-19 В мире
18:05 В ЕАЭС только Беларусь в условиях пандемии не превысила предельных значений бюджетных и долговых показателей Экономика
18:03 ЕЭК согласовала Беларуси продление срока госрегулирования цен на социально значимые товары Экономика
17:47 Совмин утвердил госпрограмму "Урегулирование чрезвычайных ситуаций" Общество
17:46 "Белкартография" выпустила скретч-карту Европы Общество
17:43 В Мурманской области эвакуировали попавшую под лавину туристическую группу В мире
17:40 Страны СНГ обсудят борьбу с терроризмом в условиях трансформации угроз нацбезопасности Политика
17:40 Две белоруски удостоены почетных титулов международного конкурса "Королева студенчества - 2020" Общество
17:37 В странах СНГ задержаны более 100 разыскиваемых белорусской стороной человек Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
23 марта 2021, 20:18

В Сенненском районе задержан подозреваемый в разбойном нападении

Фото Следственного комитета
Фото Следственного комитета

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан подозреваемый в разбойном нападении в Сенненском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

По данным следствия, днем 23 марта 66-летняя женщина находилась во дворе дома по месту жительства. К ней подошел 54-летний мужчина, ударил ее и начал требовать деньги. Услышав отказ, он повалил женщину на землю и нанес еще несколько ударов. Чтобы остановить нападавшего, потерпевшая сказала, что деньги в доме. После этого ей удалось первой войти в помещение и закрыться изнутри. Мужчина разбил окно и пытался попасть в дом, но когда услышал, что женщина звонит в милицию, скрылся с места происшествия.

Подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый житель соседней деревни, который в момент преступления был пьян.

Сенненским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК (разбой).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
нападение Сенно Следственный комитет
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Скриншот из видео Жителя Витебска задержали за расклеивание протестных стикеров
Скриншот из видео В Минске задержаны двое распространителей наркотиков
Скриншот из видео МВД установило причастность двоих минчан к пособничеству в разжигании социальной вражды
Фото из архива Оршанец после перепалки со знакомой повредил авто и сжег еще одну машину
Фото из архива В Бресте начался суд по делу о "пинской бойне"
Фото УВД Брестского облисполкома В Пинске автобус с пассажирами съехал в кювет из-за недомогания водителя
Главное
Александр Лукашенко во время посещения предприятия "Не загубить стратегическое направление экономики" - что Лукашенко ждет от работы кожевенного завода в Гатово
Пиневич: очередную волну коронавируса ожидаем этой весной
Андрейченко: мир должен помнить страшную правду о войне
Партнерство в интересах экономики: МАЗ и "Дана Холдингз" укрепляют сотрудничество
Топ-новости
Благосостояние граждан и сильное государство: Лукашенко назвал личные интересы своего президентства
Новых решений по пенсионному возрасту в Беларуси не планируется - Лукашенко
Макей призвал американскую сторону объективно подходить к оценке ситуации в Беларуси
РЕПОРТАЖ: "Шкурный вопрос" - как работает предприятие в Гатово, которое Лукашенко запретил приватизировать
Бузовский: сегодня СМИ становятся одним из факторов обеспечения национальной безопасности
Совмещение выпускных экзаменов и ЦТ, Болонский процесс - Карпенко ответил на вопросы студентов
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1046 пациентов с COVID-19, выписаны 862
Коммерческая недвижимость в Minsk World: новые возможности для вашего бизнеса
Рунец рассказала о внедрении системы малых грантов в Беларуси
Говорцова не вышла в основную сетку теннисного турнира в Майами
В период глобального паникерства Беларусь бросает вызов пандемии - газета Wochenblick
ГУВД призывает минчан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 25 марта
"Белтелеком" предупреждает о работах на сети эфирного ТВ и радио 24, 26, 31 марта, 1 и 2 апреля
Форумы и выставки, специальные издания и электронные ресурсы - НАН отметит 100-летие Инбелкульта
ЕЭК согласовала Беларуси продление срока госрегулирования цен на социально значимые товары
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.