В Сенненском районе задержан подозреваемый в разбойном нападении

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан подозреваемый в разбойном нападении в Сенненском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

По данным следствия, днем 23 марта 66-летняя женщина находилась во дворе дома по месту жительства. К ней подошел 54-летний мужчина, ударил ее и начал требовать деньги. Услышав отказ, он повалил женщину на землю и нанес еще несколько ударов. Чтобы остановить нападавшего, потерпевшая сказала, что деньги в доме. После этого ей удалось первой войти в помещение и закрыться изнутри. Мужчина разбил окно и пытался попасть в дом, но когда услышал, что женщина звонит в милицию, скрылся с места происшествия.

Подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый житель соседней деревни, который в момент преступления был пьян.

Сенненским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК (разбой).-0-