В Сенно мужчина до смерти избил престарелую мать

26 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сенненский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства убийства сыном матери, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УСК по Витебской области.

По данным следствия, вечером 20 апреля в Сенно между 50-летним мужчиной и его матерью произошел конфликт. Во время ссоры сын пустил в ход кулаки и причинил 72-летней женщине множественные телесные повреждения. После этого он ушел из квартиры. Утром 21 апреля мужчина вернулся домой и увидел мать без признаков жизни. Он пришел к соседям, сообщил, что его мама умерла, и попросил вызвать скорую.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, зафиксировала следовую картину. В ходе осмотра изъята одежда подозреваемого, в которой он находился в момент совершения преступления. Назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено ГКСЭ, в том числе биолого-генетическая, дактилоскопическая и судебно-медицинская экспертизы. Как рассказали следователям соседи, между сыном и матерью конфликты происходили регулярно, в том числе на почве распития спиртных напитков.

В отношении жителя Сенно возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах) УК. Он задержан. В настоящее время с ним проводятся неотложные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-