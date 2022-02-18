18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сенно при пожаре погиб мужчина, двое спасены. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"17 февраля спасателям в 18.51 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городе Сенно Витебской области по ул. Юбилейной. В результате пожара погиб брат хозяина 1980 года рождения, неработавший. Работниками МЧС спасены хозяин 1969 года рождения и находившийся в гостях гражданин 1978 года рождения, неработающие", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара устанавливаются. -0-