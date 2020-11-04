В шахте "Беларуськалия" погиб рабочий

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шахте ОАО "Беларуськалий" погиб рабочий, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"Сегодня вечером при выполнении работ по обслуживанию одной из установок в шахте "Беларуськалия" получил травмы, не совместимые с жизнью, один из рабочих", - рассказала Юлия Гончарова.

Официальный представитель СК добавила: "В настоящее время следователь спустился в шахту для проведения осмотра места происшествия".-0-